Si presenta con un machete a casa: denunciato

Si è presentato all’abitazione di un conoscente, domenica scorsa a Novellara, chiedendo del padrone di casa, che in quel momento era fuori. Una visita che sembrava del tutto "normale", se non fosse per un machete che l’uomo aveva con sé, subito notato dalla donna in casa, attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza puntate proprio verso l’ingresso dell’edificio. È accaduto in pieno giorno, nella tarda mattinata del giorno festivo. Alla vista del machete, la donna si è allarmata, ha confermato l’assenza del marito, fino a seguire con lo sguardo l’uomo che si stava allontanando. Ma ha subito avvisato il marito di quanto accaduto. E lui, subito rientrato, ha chiesto l’intervento dei carabinieri. I militari dell’Arma hanno poi rintracciato l’uomo segnalato, trovandolo proprio in possesso del machete, che era nella sua auto. L’arma da taglio era identica a quella ripresa dalle telecamera dell’abitazione.

"Uso questo attrezzo per tagliare l’erba", ha cercato di giustificarsi il 42enne. Ma a suo carico è scattata la denuncia per minaccia aggravata e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere. Ovviamente il machete è stato sequestrato dai carabinieri di Novellara. Gli stessi militari stanno ora indaga per cercare di capire i reali motivi della visita a domicilio dell’uomo, in possesso del machete.

a. le.