Si presenta il libro "Fuori dal nido"

È uscito il libro "Fuori dal nido" a cura di Paola Cagliari, che raccoglie il "Reggio Emilia Approach", la filosofia educativa dei nidi e delle scuole dell’infanzia cittadine promossa nel mondo da Reggio Children. Il libro sarà presentato oggi alle 18 alla libreria Coop all’Arco. Secondo l’importante esperienza di Reggio Children, educare non è aderire a un modello, ma farsi domande per questo il sottotitolo del libro recita "Cento domande e mille risposte possibili per genitori e bambini che crescono".