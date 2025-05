Si presenta il neonato Comitato Sp62R Via Mantova, che unisce cittadini residenti al confine tra Brescello e Sorbolo-Mezzani, fra il Reggiano e il Parmense, che da tempo protestano contro la situazione del traffico e dei potenziali pericoli di incidenti e per la salute pubblica in generale. Stasera alle 21 al centro sociale di Sorbolo Levante, a Brescello, è in programma una pubblica assemblea con raccolta di firme per "liberare via Mantova dal traffico". Si chiede di "adottare misure urgenti per ridurre il traffico sull’ex Statale 62 per migliorare la qualità della vita, garantire sicurezza e diminuire l’inquinamento acustico e atmosferico".

Il Comitato chiede l’ultimazione della Cispadana fino a Parma con nuovo ponte sull’Enza, maggiori controlli su velocità, aree pedonali e ciclabili, miglioramento del trasporto pubblico e di promuovere alternative ecologiche.

Antonio Lecci