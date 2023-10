Si presenta in questura con un’accetta

Un 31enne è stato denunciato per essersi presentato in Questura con una pericolosissima accetta che nascondeva nella tasca dei pantaloni. L’uomo – un extracomunitario con diversi precedenti, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di droga – si era rivolto alla polizia per denunciare il furto del suo telefono cellulare.

Un agente gli ha chiesto un documento e, una volta esibito dall’uomo, si è accorto e gli ha fatto notare che fosse scaduto da tempo. L’uomo è andato in escandescenza e ha estratto un’accetta dalla tasca dei pantaloni allontanandosi velocemente verso la stazione storica.

Gli agenti di guardia hanno allertato le Volanti che immediatamente si sono messe sulle sue tracce, è stato identificato poco dopo in zona ferrovia.

Dopo essersi calmato e arreso, il malintenzionato ha consegnato l’arma ai poliziotti per il sequestro (foto), è stato riportato negli uffici della Questura di via Dante dove infine è stato denunciato alla procura, a piede libero, con l’accusa di porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.