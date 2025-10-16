Si presentano in 118: nessuno è idoneo. Comune, manca il dirigente alla Cultura

Fumata nera nella procedura indetta dal Comune di Reggio per assumere a tempo indeterminato il dirigente dell’ambito ’Cultura’. Il ruolo è al momento ricoperto ad interim da Nando Rinaldi, che è anche direttore dell’Istituzione nidi e scuole di infanzia. In dettaglio l’amministrazione, lo scorso maggio, ha prima provato ad attivare le procedure di mobilità tra enti, ’sondando il terreno’ della Regione e anche del Dipartimento della Funzione Pubblica, senza però trovare profili adeguati.

Il 23 maggio scorso l’ente ha quindi aperto la selezione dando tempo fino al 23 giugno per presentare la domanda di partecipazione. A luglio è stata formata la commissione giuducatrice del concorso che ha vagliato le candidature ammesse (con riserva) ed espletato le prove di concorso. I lavori si sono conclusi lo scorso 2 ottobre. Nel verbale della commissione giudicatrice si legge però che nessun candidato è risultato idoneo e pertanto non è stata redatta alcuna graduatoria". Malgrado, è bene sottolinearlo, le persone che si erano iscritte fossero ben 118 in totale. Soltanto in sette sono arrivati quindi all’orale, ma nessuno di loro, come detto, è risultato ‘idoneo’ per la commissione giudicatrice.

Scorrendo il bando, si rileva che tra gli ambiti di responsabilità che caratterizzano la direzione del servizio ci sono, tra gli altri: gestione della conservazione e valorizzazione del patrimonio librario; costruzione di un progetto culturale della città, sulla ricerca e della valorizzazione dei talenti creativi, definizione e monitoraggio delle politiche Interculturali; progettazione e programmazione delle azioni volte a rinforzare e promuovere la cultura quale leva strategica nelle politiche di sostenibilità rivolte alle nuove generazioni; presidio dei progetti e delle azioni finalizzate alla promozione delle diversità culturali e del dialogo interculturale e sulle relazioni con l’Università. E anche il ‘coordinamento del serviziodi programmazione cinematografica pubblica’.