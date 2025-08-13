Si radunano le Under 16 e 15. Tra un mese il doppio derby

Le formazioni Under 16 e Under 15 della Reggiana hanno iniziato a lavorare sui campi di via Agosti. Il primo allenamento nel pomeriggio di lunedì, quando i gruppi di mister Bertoni e mister Minozzi si sono radunati dopo la sosta estiva. L’esordio in campionato sarà per entrambe nel derby casalingo con lo Spezia, in programma domenica 14 settembre.

Qui di seguito ecco le rose delle varie categorie coinvolte.

Under 16: Camillo Carrara, Davide Valentini, Giacomo Baraldi, Giovanni Bertolini, Dario Canali, Luigi Lugli, Mattia Merzi, Gabriele Silingardi, Nathanael Aba Ze Tene, Samuele Bacchi, Gianfranco Gioffrè, Nicolò Guerini, Nikoloz Kougashvili, Niccolò Vicini, Khalil Bennaoui, Nicolas Bortolotti, Giacomo Casini, Niccolò Chiacchio, Mattia Cini Noya, Marino De Simone, Oscar Galli, Filippo Magnanini, Mattia Propato, Mario Saporito.

Lo staff sarà composto da Alessandro Bertoni (allenatore), Gabriele Ferrarini (vice allenatore), Lorenzo Bombardelli (allenatore portieri), Paolo Tosi (team manager), Massimo Pezzi (dirigente accompagnatore) e Rino Davolio (dirigente accompagnatore).

Under 15: Riccardo Barilà, Edoardo Bocedi, Christ Emmanuel Bodjenan, Francesco D’Angelo, Christian Errico, Ciro Fanelli, Leonardo Garuti, Christian Ligorio, Luca Lumia, Filippo Molteni, Lorenzo Murru, Francesco Nannetti, Davide Oldani, Mattia Pietropaolo, Alessio Rossi, Giuseppe Rotondo, Gabriele Sassatelli, Angelo Secondulfo, Leonardo Storchi, Alex Terramagra, Ryan Tommasino, Nicolò Vandelli, Samuele Zini, Lorenzo Sassi.

Lo staff sarà invece composto da Andrea Minozzi (allenatore), Enrico Loschi (collaboratore tecnico), Manuel Lamecchi (collaboratore tecnico), Lorenzo Bombardelli (allenatore portieri), Alberto Vezzadini (team manager), Umberto Giovannetti (dirigente accompagnatore) e Giorgio Berni (dirigente accompagnatore).

f.p.