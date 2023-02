Si rafforza l’ospedale Sant’Anna Faraci nuovo direttore di Chirurgia

Il dottor Rosario Faraci è il nuovo direttore della struttura complessa di Chirurgia dell’ospedale Sant’Anna. Faraci da oltre un anno è presente nella stessa struttura ospedaliera come facente funzioni. Ieri la Direzione Asl di Reggio ne ha confermato ufficialmente la nomina di direttore della Chirurgia Generale. Al Sant’Anna di Castelnovo Monti sta operando anche il chirurgo Alessandro Giunta, arrivato di recente dal reparto di Chirurgia del Santa Maria Nuova di Reggio, professionista preparato e al centro delle recenti cronache sulla nomina a primario di chirurgia a Reggio (il caso era nato dopo la vittoria di Massimiiano Fabozzi per un incarico che vedeva Giunta come favorito). La presenza di due chirurghi noti ovunque per la loro preparazione, fa ben sperare per gli investimenti sull’ospedale S. Anna.

Faraci nei molti anni trascorsi a Guastalla ha maturato numerose e importanti competenze a partire dall’ambito della chirurgia addominale con particolare interesse alla chirurgia laparoscopica. Ha sviluppato esperienza nel trattamento laparoscopico del laparocele, grazie anche alle tecniche apprese in corsi specifici frequentati all’European Surgical Institute di Amburgo. Nella Bassa è stato protagonista, soprattutto nel periodo della pandemia, di un’efficace collaborazione con le forze dell’ordine, in stretta collaborazione con l’ex comandante dei carabinieri, Luigi Regni.

Nell’agosto 2020 è stato nominato Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Guastalla su delega del Direttore a interim Valerio Annessi e, dal marzo 2021, nominato direttore facente funzioni della Struttura complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale S.Anna.