Si realizza il sogno di Daphne. Rappresenterà l’Italia in Brasile

Parte da Castelnovo Monti il sogno di Daphne Bornaghi, una ragazzina di 14 anni di Bergamo che si è presentata con i genitori all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo indossando una felpa con la vistosa scritta Brasil: il suo sogno era quello di ottenere l’eleggibilità olimpica e volare in Brasile per poter partecipare ai giochi mondiali giovanili dei sordi in programma a gennaio a San Paolo.

Eseguite le timpanometrie e riflessometrie a cura della dottoressa Chiara Azzolini, Daphne Bornaghi si è sottoposta alla visita ed alla valutazione finale della dottoressa Margherita Bettini che in applicazione degli standard Icsd della Federazione Internazionale, ha redatto il definitivo "official audiogram" che ha sancito il via libera per la sua abilitazione fra gli sportivi sordi. Superata la soglia del deficit uditivo di 55 db, calcolata fra algoritmi e valutazioni del medico, Daphne potrà quindi rappresentare l’Italia ai prossimi Giochi. L’atleta Under 18 correrà i 100 metri, i 200 e i 400

Daphne, felicissima per il via libera, con i genitori ha fatto un’escursione sulla Pietra di Bismantova e poi ha festeggiato l’evento al ristorante Onda della Pietra, dove ha conosciuto il giovane chef Fabio Lusetti: lì ha trovato la gradita sorpresa della pizza senza glutine sia per lei che per suo papà, entrambi celiaci.

Da quando è nato il Centro Tecnico Federale Fssi lo staff del dottor Giovanni Bianchini del dipartimento di Audiologia e Otochirurgia dell’Ausl di Reggio Emilia ha rilasciato alla Federazione una trentina di "Official Audiogram Icsd" evidenziando una specializzazione che ha dato risalto a livello nazionale a professionalità e competenze espresse dall’Ospedale Sant’Anna e dall’Ausl reggiana.

Per sottoporsi a test e visite specialistiche gli atleti sordi sono arrivati a Castelnovo da diverse regioni tra cui: la Sicilia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Liguria, Lombardia, Marche, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. La madre di Dapfne, Annamaria Molinari, ha inviato una lettera di ringraziamento a Franco Castagnetti, referente del Centro Tecnico Federale di Castelnovo Monti della Fssi. "Speriamo di poter tornare presto a trovarvi – hanno scritto tra l’altro – e a vedere la prosecuzione del nuovo palazzetto che sicuramente valorizzerà ulteriormente la vostra area! Ce ne fossero di più di Comuni così propositivi!".

Settimo Baisi