Si realizza una rotatoria

Da lunedì 6 novembre, per permettere lo svolgimento in sicurezza dei lavori di realizzazione di una rotonda all’intersezione tra via Radici Sud e la sp486R, una parte dello svincolo sarà chiusa. Il Comune di Castellarano ha comunicato che non sarà consentito il transito in uscita dal centro abitato di Castellarano e rimarrà invece possibile dalla strada provinciale 486R immettersi nel centro abitato.

Ai residenti di via Radici Sud interessati dalla chiusura sarà garantito l’accesso alle proprie case. La viabilità ordinaria sarà ripristinata (salvo imprevisti) nella giornata di sabato 18 novembre. La fermata dell’autobus di via Radici Sud interessata dalla chiusura è spostata su via Manzoni. E’ possibile percorrere, per ovviare alla chiusura, via Manzoni, viale Della Pace e poi immettersi sulla sp486R da via Colombo.

m. b.