Si replica l’eterno dramma di Romeo e Giulietta

Si replica oggi alle 15,30 al Valli l’eterno dramma di Romeo e Giulietta, che rivive nell’opera "I Capuleti e i Montecchi" di Vincenzo Bellini, con libretto di Francesco Romano. A indossare i panni di Romeo e Giulietta, rispettivamente, la mezzosoprano Annalisa Stroppa e la soprano Benedetta Torre. Due giovani artiste che hanno vocalmente dipinto con intensità e presenza scenica i personaggi protagonisti dell’opera, dimostrandosi all’altezza della partitura. Sebastiano Rolli - alla guida dell’Orchestra dei Pomeriggi Musicali e del Coro di Opera Lombardia – noto per essere un fine conoscitore del repertorio belliniano, ha sfoggiato sonorità a volte eccessivamente marziali, imponendo ritmi troppo serrati ai musicisti. Il regista Andrea De Rosa ha ambientato la storia ai nostri tempi, aiutato dalle bellissime ed essenziale scene di Daniele Spanò. Le due fazioni di Guelfi e Ghibellini diventano in questo allestimento – prodotto dai Teatri e dal circuito di OperaLombardia - tifoserie calcistiche avversarie, con tanto di sciarpe e striscioni a rivendicare la propria appartenenza. L’opera viene trasmessa anche in diretta streaming, dalle 15.30, sulla piattaforma di Opera Streaming. Info: www.iteatri.re.it s.bon.