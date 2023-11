Si ribalta col furgone e resta incastrato: salvato dai vigili del fuoco

Tanta paura all’alba per un incidente stradale in viale Martiri di piazza Tien an Men, in zona Pieve Modolena. Un uomo al volante di un furgone bianco si è ribaltato (nella foto) in prossimità della rotonda, probabilmente per evitare l’impatto con un altro veicolo. Erano circa le 6,15 quando è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il conducente che era rimasto incastrato nell’abitacolo; in un primo momento le sue condizioni sembravano serie, ma poi – passato lo spavento – l’uomo è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova con un codice di media gravità. Stando ai primi accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente anche la polizia locale del comando di via Brigata Reggio per regolare il traffico – che, essendo un giorno festivo, non era caotico come sempre – e per avviare le indagini al fine di ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità in merito.