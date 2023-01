Si ribalta col quad nella scarpata: grave 38enne

di Francesca Chilloni

Incidente di caccia nella riserva faunistico-venatoria Canossa, un guardiano è rimasto ferito a causa dello schiacciamento subito durante il ribaltamento del suo quad in una profonda scarpata, nella quale si stava calando per tentare di recuperare la carcassa di un cinghiale appena abbattuto.

È avvenuto poco dopo le 16 di ieri nella zona boschiva tra Ciano e Grassano. Imponente la mobilitazione dei soccorritori – dai vigili del fuoco, agli operatori del Soccorso alpino fino a quelli della Croce Rossa di Canossa – per riuscire a recuperarlo e medicarlo.

Fortunatamente l’uomo – 38 anni, di origine moldava e residente in città – non avrebbe riportato traumi gravissimi, ma solo una ferita e una frattura a una gamba. Per sicurezza, è comunque trasportato d’urgenza al Policlinico di Parma per essere sottoposto ad accertamenti più complessi, e scongiurare la presenza di ferite interne o di un trauma cranico.

L’incidente è avvenuto nel corso di una battuta di caccia al cinghiale condotta dal gruppo del Ghiardo di Bibbiano lungo il Sentiero Matildico.

I partecipanti erano 37, ben attrezzati. Con loro anche un guardiacaccia di grande esperienza, che da anni è dipendente della riserva. Si muoveva in sella al quad John Deer con cui abitualmente ispeziona la riserva e assiste i cacciatori. Dopo che un cinghiale è stato abbattuto sul fondo di un ripa scoscesa, l’uomo si è allontanato dal gruppo per andare a recuperare la preda e portarla alle auto.

"Fortunatamente la zona boscosa era più a valle – spiega la guardia volontaria Marco Rossi, presente sul posto –. Il 38enne ha iniziato a scendere giù da un calanco con il quad, ma ha urtato un sasso e il mezzo si è capovolto. Sono rotolati dalla scarpata per una trentina di metri. Non c’erano alberi o rocce, sennò sarebbe stata una tragedia".

I cacciatori hanno subito lanciato l’allarme al 118, che ha inviato sul posto ambulanze e operatori specializzati nel soccorso in situazioni estreme: tra loro 9 vigili del fuoco con il nucleo Saf (speleologico, alpino, fluviale). Il campo base è stato allestito nella zona del campo sportivo di Ciano, dove è presente anche l’area per l’atterraggio degli elicotteri. I soccorritori sono stati condotti con le jeep dei cacciatori sulla cresta da cui era precipitato l’uomo, quindi si sono dovuti calare nel dirupo. Solo arrivati in fondo si è capito che il 38enne era vivo, sia pur ferito. Stabilizzate le condizioni e somministrati antidolorifici, non è stato comunque agevole estrarlo, imbragarlo e riportarlo in barella alle jeep rimaste sul sentiero. Da Ciano il guardiacaccia è stato portato al Maggiore di Parma, dove ha trascorso la notte. Se le sue condizioni risultassero buone, già oggi poterebbe essere trasferito al Santa Maria Nuova di Reggio.