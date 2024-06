Si ribalta con il trattore e si ferisce gravemente

Soccorsi mobilitati ieri mattina a Costaferrata di Casina: un uomo di 81 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un piccolo trattore tagliaerba che stava guidando. L’incidente è avvenuto verso le 10.30.

Momenti di grande paura per l’anziano, residente a Costaferrata. Il pensionato, per cause ancora in corso d’accertamento, si è ribaltato con il mezzo con cui stava tagliando l’erba in un bosco di sua proprietà.

Sul posto è prontamente giunta una squadra della stazione Monte Cusna del Soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna ed è stato attivato l’elisoccorso. E’ arrivata anche l’ambulanza. L’eliPavullo è atterrato nella zona dell’infortunio agricolo e i tecnici del Soccorso alpino hanno supportato l’equipe tecnico-sanitaria a posizionare il paziente sulla barella e caricarlo sul velivolo.

L’81enne, dopo le prime cure ricevute, è stato quindi stabilizzato e successivamente trasferito urgentemente (in codice rosso) all’ospedale Maggiore di Parma in cui è stato rapidamente sottoposto a tutti gli accertamenti e le terapie del caso da parte dei medici del nosocomio.

Le sue condizioni di salute sono state inizialmente giudicate gravi: fortunatamente l’uomo era però cosciente.

Ieri mattina a Costaferrata, oltre ai mezzi del 118, si sono pure portati i carabinieri della stazione di Casina. I militari dell’Arma hanno compiuto le verifiche del caso.

Da una prima ricostruzione, l’81enne stava effettuando dei lavori di sfalcio nel proprio terreno: ha poi perso il controllo del trattore che si è ribaltato più volte finendo la sua corsa contro un albero.

Sul luogo si sono pure recati i vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto anche il personale dell’Ausl del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro di Castelnovo Monti per compiere tutte le verifiche e cercare ovviamente di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio che si è verificato nel comune della nostra montagna.

"Mio padre – ha riferito ieri pomeriggio la figlia dell’anziano ferito – si trovava in un bosco di sua proprietà quando si è verificato l’incidente la cui dinamica è da appurare con precisione. E’ riuscito a chiedere aiuto e un signore l’ha sentito. Sono stati così attivati i soccorsi. E’ stato poi portato in ospedale a Parma: è stabile e non è in pericolo di vita".

Fondamentale ieri l’intervento dei molti soccorritori per recuperare l’uomo.

Matteo Barca