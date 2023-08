Si ribalta con l’auto, 20enne ferita

Paura per un incidente in solitaria ieri in tarda mattina, poco prima delle 11, a Massenzatico. Una ragazza di 20 anni si è ribaltata con la sua Lancia Musa. L’auto è carambolata pericolosamente fuori strada, in un campo in via Mozart, all’altezza del civico 40, in aperta campagna. Subito sono stati allertati i soccorsi. Per liberarla dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Poi la giovane è stata affidata alle cure del personale sanitario giunto sul posto con un’ambulanza e un’automedica che l’hanno portata all’ospedale Santa Maria Nuova. Le sue condizioni sono state valutate di media gravità. Rilievi affidati alla polizia locale.