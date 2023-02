Spaventoso incidente nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 13,30, in via Miselli, nella frazione di Sesso. Una persona si è ribaltata – per cause ancora in via di accertamento – a bordo della sua autovettura ed è rimasta incastrata. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare il conducente dalle lamiere dell’abitacolo. Affidato poi alle cure del personale sanitario accorso sul posto, è stato trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio con un codice di media gravità per tutti gli accertamenti del caso. Traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso, ma dopo un’oretta la circolazione è stata ripristinata ed è torntata alla normalità.