Si ribalta con l’auto, grave un uomo di 49 anni

Tanta paura nella mattinata di Natale per un’auto che si è ribaltata sulla tangenziale per Canali, all’altezza di via Osvaldo Salvarani. Nell’incidente è rimasto ferito il 49enne conducente, portato all’Arcispedale Santa Maria Nuova dov’è stato ricoverato in gravi condizioni. È successo poco prima delle 9 di mercoledì mattina. L’autista avrebbe fatto tutto da solo: all’improvviso ha perso il controllo del volante, sbandando e poi capovolgendosi con la sua vettura. Subito è scattato l’allarme al 118 che sul posto ha inviato un’ambulanza e un’automedica. Ma per liberare l’uomo incastrato dalle lamiere è stato reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, prima di poterlo affidare alle cure del personale sanitario. Sul luogo dell’incidente, anche una pattuglia della polizia locale che sta indagando per ricostruire le cause, la dinamica ed eventuali responsabilità.