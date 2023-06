Si ribalta con l’auto Gravissimo ragazzo di 27 anni

Un grave incidente si è verificato ieri sera poco dopo le 21.30 in via Fontana a Rubiera dove un giovane 27enne di Carpi che era alla guida di una Fiat Punto (nella foto dopo lo schianto) , per cause che sono al vaglio degli investigatori, è uscito dalla sede stradale ribaltandosi più volte.

Molto rapido l’intervento dei soccorsi allertati dal 118, su input del 112, che soccorrevano e stabilizzavano il conducente.

Considerando la gravità delle ferite, il 27enne veniva trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna con l’elicottero.

Sul posto del grave incidente intervenivano anche i carabinieri di Rubiera che dovranno chiarire le esatte cause dell’incidente e capire cosa lo ha provocato.