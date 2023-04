Si ribalta con l’auto vicino alle case

Uno spettacolare incidente stradale – per fortuna senza gravi conseguenze – si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 16, in via Ferravilla, nella frazione di San Prospero Strinati.

Un automobilista ha perso il controllo della propria Ford Kuga acquistata da poco, finendo fuori strada e andando a sbattere contro la recinzione di un’abitazione. Il destino ha voluto che nessuno in quel momento si trovasse nel tratto di marciapiede evitando tragedie.

L’uomo al volante ha riportato solo lievi ferite, ma è stato comunque accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco della centrale di via della Canalina per la messa in sicurezza del mezzo ed evitare principi di incendio vista l’auto ribaltata. A curare il sopralluogo di rito per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente, gli agenti della polizia municipale del comando di via Brigata Reggio.