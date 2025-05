Si ribalta con una Cinquecento. Una 33enne finisce all’ospedale

Soccorsi mobilitati, l’altra sera poco dopo le 20, per un incidente accaduto alla periferia di Brescello, in via Molino Caselle, lungo l’argine che da Ghiarole porta verso Coenzo. Per cause al vaglio dei carabinieri, una Fiat Cinquecento ha sbandato, finendo lungo la sponda dell’argine per poi ribaltarsi.

Immediato l’allarme arrivato alla centrale operativa del 118. Sul posto sono intervenuti d’urgenza l’ambulanza della Croce azzurra, il personale sanitario, oltre ai vigili del fuoco di Guastalla, in quanto si temevano persone rimaste bloccate nella vettura.

Per fortuna la donna che era al volante – di 33 anni e residente a Viadana di Mantova – se l’è cavata con traumi lievi ed è stato portata al pronto soccorso solo per accertamenti per poi essere dimessa poco dopo. Non risultano altre vetture coinvolte nell’incidente. I militari stanno cercando di ricostruire le cause e accertare eventuali responsabilità.

a. le.