Si ribalta nei cespugli con l’auto

Diversi incidenti si sono verificati sulle strade reggiane. Poteva andare davvero molto male per un pensionato di 76 anni, rimasto ferito in un incidente accaduto verso l’1,30 di ieri notte in via Mazzini, a Villa Argine di Cadelbosco Sopra, non distante dal confine con Bagnolo. La Fiat Punto che stava conducendo ha sbandato improvvisamente, ribaltandosi fuori strada, tra la vegetazione. Sul posto sono arrivati i soccorsi sanitari, con ambulanza e personale sanitario, ma per fortuna il conducente non sembra aver riportato traumi di rilievo. Non risulta essere in pericolo di vita. In ambulanza, dopo le prime cure, è stato portato in ospedale, al Santa Maria Nuova di Reggio, per completare gli accertamenti. L’incidente si è verificato in un tratto di strada già in passato teatro di altri schianti, in una zona poco illuminata. Da capire cosa possa aver provocato la sbandata improvvisa. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Gattatico per eseguire i rilievi tecnici. Non risultano coinvolti altri veicoli, così come dimostrano anche le immagini catturate da un sistema di videosorveglianza attivo nella zona.

Simile schianto, ma risolto alla fine con lievi escoriazioni per la conducente dell’auto, anche in via Canolo a Correggio, sempre ieri notte. Mentre in via dei Martiri, in centro a Rio Saliceto, ieri si è verificato un tamponamento tra auto, senza conseguenze di rilievo per le persone. Gli accertamenti tecnici sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana.

Antonio Lecci