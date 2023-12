Si ribalta su un fianco in circonvallazione: illeso

Si è ribaltato su un fianco con l’auto dopo aver effettuato una manovra azzardato all’incrocio tra viale Umberto I° e viale Timavo. Un incidente ‘spettacolare‘, ma per fortuna senza gravi conseguenze, quello accaduto ieri mattina alle 8,30. Non si registrano feriti e altre vetture coinvolte. Illeso il conducente della volkswagen color turchese. Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi e per regolare il traffico che a quell’ora di punta della mattina è andato letteralmente in tilt.