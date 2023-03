Si ribalta un’autocisterna del latte

Tanta paura ieri intorno alle 11,30 per uno ‘spettacolare’ incidente in prossimità della rotonda di Due Maestà verso Fogliano. Un autoarticolato con una cisterna contenente latte, si è ribaltato in via Enrico Fermi (foto). Illeso fortunatamente il conducente che è stato comunque portato all’ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, prevenendo il fatto che il mezzo potesse incendiarsi.

La polizia municipale del comando di via Brigata Reggio si è occupata dei rilievi e sta cercando di ricostruire la dinamica oltre ad accertare eventuali responsabilità.