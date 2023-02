Si ribaltano finendo su una cancellata: due feriti

Due persone ferite in una sbandata in auto avvenuta poco dopo le tre di ieri notte a Luzzara, in via Villa Superiore, sulla strada per Codisotto.

Una Fiat Punto si è ribaltata dopo lo scontro contro la recinzione di un’abitazione privata. Sono arrivati i soccorsi con le ambulanze della Croce rossa di Guastalla e di Reggiolo, oltre al personale della autoinfermieristica di Guastalla. Entrambi i feriti, lui di 32 anni e lei ventenne residenti a Luzzara, hanno riportato traumi di media gravità.

Sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Non risultano in pericolo di vita. Gravemente danneggiata la vettura. Sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Suzzara per mettere in sicurezza la vettura. Gli accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri del nucleo radiomobile di Guastalla con i colleghi di Reggiolo.

a. le.