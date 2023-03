Si ribella al marito-padrone "Voleva un figlio maschio Picchiata e violentata per anni"

Voleva a tutti i costi un figlio maschio, ma la moglie non era stata in grado di accontentarlo, partorendo una figlia. E così quella "ossessione" è sfociata in comportamenti violenti, aggressivi e minacciosi che la vittima ha sopportato per circa cinque anni, fino a ribellarsi a quella vita d’inferno. Probabilmente consigliata da persone amiche, la donna ha deciso di denunciare i fatti ai carabinieri della caserma di Luzzara, il paese teatro dei fatti contestati, segno di una cultura retrograda che continua a sortire ancora effetti devastanti per molte famiglie. Offese, minacce di morte, violenze dal marito, anche davanti alla figlia minorenne, sono gli ingredienti di una vita d’inferno, di un incubo che, giorno dopo giorno, si spera che possa finire, uscendo da un tunnel senza luce. Ma il tempo passa e la situazione non migliora. E così arriva la denuncia, che avvia le indagini dei carabinieri luzzaresi. Un incubo durato circa cinque anni per una donna alle prese con un compagno violento tra le pareti domestiche. Nei guai è finito un uomo di 36 anni, abitante a Luzzara. I carabinieri del paese lo hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia aggravati e violenza sessuale. E non è finita qui: per evitare il peggioramento della situazione, a lui il giudice del tribunale di Reggio ha applicato anche la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla vittima. Dalle indagini è emerso come l’uomo aveva afferrato la moglie per i capelli, spingendola contro tavoli, sedie e pareti. Poi schiaffi al volto, offese, insulti, minacce. Svariati i motivi che avrebbero spinto l’uomo a quell’atteggiamento incomprensibile: fra questi, anche la "colpa" attribuita alla compagna di vita di non avergli dato un figlio maschio.

L’uomo non avrebbe esitato a versare acqua calda sulla pancia della moglie, fino a rapporti sessuali violenti allo scopo di farla abortire. Violenze sarebbero avvenute anche verso la figlia minorenne, svegliata nel cuore della notte per essere sottoposta a violenza fisica e imposizioni senza logica: come non farla andare in biblioteca o a fare i compiti scolastici. Alla fine la donna ha deciso di non restare più in silenzio, prendendo il coraggio per denunciare i fatti ai carabinieri della caserma di Luzzara (foto), facendo avviare le indagini. L’uomo per ora dovrà stare lontano dalla casa, dalla moglie e dalla figlia.

Antonio Lecci