Giuseppe Tassi
Cronaca
Cronaca"Si ricollochino i presidi fissi"
21 ago 2025
REDAZIONE REGGIO EMILIA
"Si ricollochino i presidi fissi"

"A Reggio occorrono iniziative forti, sforzi straordinari da attuare nel pieno rispetto delle leggi, facendo uso finalmente anche di...

Giovanni Tarquini (civica per Reggio)

Giovanni Tarquini (civica per Reggio)

"A Reggio occorrono iniziative forti, sforzi straordinari da attuare nel pieno rispetto delle leggi, facendo uso finalmente anche di quel potere di ordinanza che, in situazioni gravi ed urgenti, è prerogativa del sindaco". Lo dice il consigliere comunale Giovanni Tarquini (lista civica per Reggio e associazione Reggio Civica) sul problema sicurezza in città. Alle ordinanze del sindaco, raccomanda l’esponente civico di centrodestra, "devono seguire seri e intensi controlli, occorre valutare la ricollocazione di presidi fissi di sicurezza sul territorio, come ad esempio presso l’ospedale cittadino, e lavorare sulla prevenzione criminosa in altre zone della città in cui, a causa di un particolare afflusso di persone, si possono creare nuovi problemi, come alla Stazione Mediopadana, ad oggi completamente scoperta". Per Tarquini "vanno incentivati gli allontanamenti e i rimpatri di persone colpite da provvedimenti di espulsione e vanno coordinati gli sforzi delle Forze dell’ordine con i presidi organizzati dalle pattuglie dell’Esercito alla stazione centrale. Solo con un’attività corale non ingessata da blocchi ideologici si potrà vedere qualche miglioramento all’orizzonte. È chiaro a tutti che se chi delinque ottiene trattamenti morbidi e inadeguati e se gli operatori di Polizia si rendono conto che i loro interventi non hanno effetto se non nell’immediatezza, si crea in loro frustrazione e rassegnazione; la stessa che si respira in tante zone della nostra città".

