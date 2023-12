Si ride a Cadelbosco e Correggio

Comicità dialettale, stasera alle 21 al Risto Teatro Gemmi a Cadelbosco Sotto (tel. 0522-911349) con la compagnia "Nuovi giovani alla ribalta" (foto) di Pegognaga a presentare la commedia "Me, l’amic e l’amante". Si narra di Federico, un single felice della sua tranquillità. Se non fosse per le continue intrusioni della sorella Maria, che invece lo vorrebbe vedere sposato…

Al teatro di Correggio prosegue la rassegna benefica organizzata dalla Pro loco: stasera alle 20,30 va in scena la compagnia La Vintarola di Carpi con "Te porta al vein, che me a port al creten", commedia di Guido Grazzi. Un gruppo di ricchi borghesi organizza ogni settimana una cena in cui ognuno invita un cretino: chi avrà portato l’"esemplare" migliore vince la sfida… Meno semplice sarà la serata di Pietro, arrogante editore, bloccato a casa dal colpo della strega, che deciderà di anticipare la conoscenza del "suo" cretino (il signor Pignoni) invitandolo con la scusa di parlare del suo hobby (costruire monumenti con i fiammiferi), magari per poi pubblicargli un libro. Da qui nasce però una serie di situazioni esilaranti provocate proprio dal "cretino", con scambi di persone, telefonate sconclusionate e l’irruzione di un agente delle tasse specializzato in evasioni fiscali.

E al teatro di Casalgrande stasera alle 21 è in programma "Corpi in orbita" del Collettivo ManiCure, esito del laboratorio "Scalze a cielo aperto".