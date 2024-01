Si ride al teatro San Prospero

Al teatro San Prospero di via Guidelli oggi alle 16 il cartellone "Off" propone la commedia dialettale "Me marì l’è un ciclo sonè" della compagnia Fnilbus Theater, diretto da Damiano Scalabrini, in scena con Giorgia Cagnolati, Nicoletta Papaleo, Alessandro Scalabrini, Erica Torreggiani, Mirco Aldrigo. Finalmente è arrivata la pensione per Mauro, uomo molto pignolo, tedioso, invadente e potremmo aggiungere arterio sclerotico. La moglie Felisia non sarà poi così felice del pensionamento del marito, letteralmente disperata sapendo che da quel giorno avrà sempre suo marito in casa fra i piedi. Infatti cercherà con la sua migliore amica Barbara di trovare un impegno per il marito, per non averlo sempre in casa. Contemporaneamente, Mauro scopre la grande passione per il ciclismo, che lo farà diventare un vero e proprio… ciclo sonè.