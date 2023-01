Si ride con il dialetto di Artemisia Teater

Stasera alle 21 al teatro Artigiano, a Massenzatico, va in scena "Una notte a Ponte Miglio", commedia della compagnia Artemisia Teater. Si narra di situazioni di vite differenti, che convergono nella location più adatta a "buttare" o "recuperare" parte o del tutto la propria esistenza: l’isola ecologica. Forse troppi hanno delle persone senza fissa dimora un’immagine di individui che hanno scelto una vita libera o di fannulloni che non hanno voglia di fare nulla e si accontentano di vivere alla giornata. Si può ridere di gente che ha scelto questa vita, in povertà e solitudine? La commedia scritta da Antonio Guidetti vuole far scoprire al pubblico la chiave per rendere la vita più sopportabile, con la capacità di ridere di tutto ma soprattutto di… ridersi addosso.