Si rinnova la tradizione della processione del Cristo Morto

Si rinnova stasera a Correggio la solenne processione col Cristo Morto nelle strade del centro storico. Alle 17,30 nella basilica di San Quirino l’Adorazione della Croce e alle 19 la storica processione, un evento sacro che da oltre due secoli si ripete a Correggio con un rito ben preciso, reso celebre pure dal raccont contenuto in "Camere separate" dello scrittore correggese Pier Vittorio Tondelli. La processione culmina, come da tradizione, con il rientro in basilica, con l’esecuzione per orchestra e coro degli "Improperi" o "Lamentazioni del Signore", brani composti agli inizi dell’Ottocento dal correggese Bonifazio Asioli.

La direzione del coro e dell’orchestra è affidata ancora una volta al maestro Primo Iotti, quasi un decennio incaricato dell’esecuzione dei mottetti asioliani. I documenti antichi attestano che già sul finire del XVI secolo a Correggio era diffusa l’usanza di organizzare processioni e rogazioni pubbliche durante la Settimana Santa. Ad animarle si alternavano le tre principali confraternite laicali attive nella cittadina, che erano realtà storiche del luogo, risalenti già dal Cinquecento.