Si ripete la corsa contro il tempo, rischia di partorire in ambulanza

Un altro intervento di emergenza con una donna che "rischia" di partorire in ambulanza. L’altra mattina era capitato a una donna residente a Luzzara. Ieri la situazione si è ripetuta per una donna 37enne residente in centro a Guastalla, portata d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio dopo che si erano decisamente avviate le contrazioni. La richiesta di intervento al 118 è arrivata poco prima delle sette.

Sono stati attivati ambulanza della Croce rossa e autoinfermieristica. Vista la situazione, è stata mobilitata pure l’automedica, per il trasporto della donna al Santa Maria Nuova di Reggio, dove risulta essere avvenuto il lieto evento. Ma è stato alto il rischio di un parto a bordo dell’ambulanza, durante il tragitto tra Guastalla e Reggio.

Situazione che può capitare con molta più facilità in questo periodo in cui non è ancora riattivato il Punto nascite dell’ospedale di Guastalla, per molti anni – prima della pandemia Covid – un importante punto di riferimento per le famiglie non solo della Bassa reggiana ma anche delle province limitrofe, soprattutto la Bassa Mantovana.