"Si rischia un’altra esondazione a Lentigione"

"La situazione nel letto dell’Enza è molto grave. Qui il fiume è largo 30 metri, ma se questi detriti dovessero arrivare, per esempio, a Sant’Ilario, dove la larghezza è di un terzo, potrebbe intasarsi tutto. C’è da essere preoccupati". Lancia l’allarme Mauro Rossi di Amiamolenza. Rossi vive a Montecchio e fa parte anche dell’associazione Ripuliamoci, nata nel 2021 per la raccolta dei rifiuti. "Non sono un ingegnere idraulico, sono solo idraulico. Ma questo fiume lo guardo e lo vivo da 60 anni, posso dire di conoscerlo"

Il gruppo WhatsApp di Amiamolenza ieri ha diffuso video che mostrano le vasche di espansione a Montecchio piene di tronchi e rifiuti che impediscono il deflusso dell’acqua: "Se viene una botta d’acqua si rischia ancora l’esondazione a Lentigione". Dopo i fatti di dicembre 2017, non ci si aspetterebbe disattenzione dalle istituzioni, ma Rossi segnala con amarezza la situazione: "In un punto del fiume sta nascendo un bosco e nessuno interviene, la scorsa estate c’erano tronchi che bisognava spostare, ma è nato un contenzioso tra Aipo e Provincia. Alla fine abbiamo dovuto pulire io e un altro membro di Amiamolenza". Sarebbe urgente fare interventi strutturali: "A Montecchio ci sono due vasche di espansione, ma solo la prima ha la struttura necessaria per impedire ai detriti di depositarsi".

t.v.