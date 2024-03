Si ritrova debitore a sua insaputa

Un uomo, oggi 66enne, nel gennaio ’21 sporse denuncia ai carabinieri ritrovandosi debitore al posto di altri. Raccontò di aver ricevuto una raccomandata da una banca in cui si sosteneva che lui dovesse 1.883 euro per un finanziamento. L’ultimo prestito da lui chiesto risaliva al 2017, con un’altra società, valore 3mila euro ma fu rigettato: il contatto gli era stato fornito da due uomini, tra cui un amico della figlia. Al momento del contratto erano presenti entrambi. Il 66enne diede 100 euro di caparra e, prima di vedersi la domanda respinta, aveva consegnato mensilmente dei pagamenti di cui ha fornito copia. A 5 mesi dalla stipula, scoprì dalla banca che gli venivano trattenuti 55 euro al mese per un finanziamento mai richiesto, poi ricondotto all’altro istituto. I due uomini, un 51enne di Agropoli (Sa) – difeso dall’avvocato Fedele Scotti – e un 28enne di Porcari (Lu) – assistito da Roberta D’Aquino e Daniele De Belvis – ieri erano a processo per sostituzione di persona. I legali del 28enne hanno sollevato l’incompetenza territoriale, dato che il fatto risulta commesso a Parma: domanda accolta.

al.cod.