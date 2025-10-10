Si ritrovano a 65 anni dal diploma. Con loro, il centenario prof Sicuri

La classe 5ª A Meccanici dell’Iti di Reggio si ritrova a 65 anni dal diploma. Con loro anche l’insegnante centenario, il professor ingegner Mario Sicuri. Con qualche capello bianco e qualche segno del tempo sul volto (tutta saggezza), i ragazzi della mitica classe si sono ritrovati a pranzo al ristorante Trotter a Montechiarugolo. Un appuntamento straordinario per gli ex studenti di Reggio e Parma, diplomati nel lontano 1960, al quale non è voluto mancare anche il mitico professor Sicuri, ormai centenario, insegnante poi stimato preside dell’Iti prima di tornare nella sua Parma, accompagnato per l’occasione dalla figlia, professoressa Anna Rita, preside a sua volta all’Istituto tecnico agrario statale Bocchialini di Parma. Con la voce piena di emozione, Scuri ha salutato i suoi studenti che si sono stretti intorno a lui e lo hanno affiancato mentre scorreva l’elenco dei nomi e, nello stesso silenzio di un tempo, ripeteva l’appello: Alfonso Arleoni, Aldo Barbarini, Leo Boccaletti, Duilio Bolzoni, Mario Bronzoni, Giorgio Campanini, Giulio Carraglia, Claudio Carretta, Franco Colpo, Angelo De Marchi, Drasto Del Monte, Luigi Federici, Francesco Garzi, Glauco Gianferrari, Casimiro Gualdi, Antonio Mainini, Luciano Malavolti, Massimo Manini, Emilio Mussini, Rolando Paterlini, Umberto Pioli, Giulio Prandi, Giovanni Roncroffi, Franco Rosi, Roberto Rossetti, Aimone Storchi, Celso Tedeschi, Antonio Tommasi, Luigi Viani, Gian Carlo Zanichelli, Romano Zilioli.