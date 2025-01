Si rivive la tragedia della Katër I Radës

Al teatro Bismantova di Castelnovo Monti stasera alle 21 va in scena "Ballata per la Kater I Rades" di Giorgia Silicandro, con Sara Bevilacqua e Riccardo Lanzarone, musiche di Redi Hasa e regia di Tonio Di Nitto. Le storie di due "bambini del 1997" si rincorrono nelle voci di Elvis e Lindita, partiti dal Sud dell’Albania per mettersi in salvo dall’impazzimento di un Paese in preda alla guerra civile e dal rapido precipitare degli eventi. Con cronache e leggende, biografie e storie collettive, le vicende dei passeggeri della Katër i Radës vengono riportate alla luce: gocce nel mare dell’eterno cammino dell’umanità...