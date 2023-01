Si rompe la caldaia, 5 intossicati Ricoverata un’intera famiglia

Un problema alla caldaia di un’abitazione ha provocato l’intossicazione da monossido di carbonio che ha coinvolto una famiglia di cinque persone: padre, madre e tre figli. E per fortuna l’allarme ai soccorsi è scattato con il malore che si è verificato prima che la famiglia andasse a dormire. In quel caso, infatti, sarebbe stato altissimo il rischio di una intossicazione nel sonno, che avrebbe potuto avere conseguenze irreparabili. L’allarme è scattato verso le 22,30 in una abitazione alle porte del centro abitato di Reggiolo, a nord del paese. Le condizioni più gravi sono apparse quelle del capofamiglia, un cinquantenne di origine straniera. Quando ha manifestato un malessere generale sono stati chiamati i soccorsi. Solo all’arrivo degli operatori dell’ambulanza della Croce rossa locale ci si è accorti che anche la moglie non stava bene. Inoltre, non appena gli operatori dell’ambulanza sono entrati nell’abitazione, è subito entrata in funzione la sirena dell’impianto di rilevamento di monossido, che è in dotazione agli equipaggi della Cri. A quel punto si è capito che la causa del malessere generale poteva essere l’intossicazione provocata dal pericoloso gas. Immediato l’allarme anche ai vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Guastalla per staccare la caldaia situata nel basso servizio, subito transennato, in attesa dei tecnici specializzati per ripristinare le condizioni di sicurezza. Secondo quanto risulta dagli accertamenti, che sono stati eseguiti dai carabinieri di Reggiolo, sembra che poche ore prima il capofamiglia abbia cercato di sistemare o di sostituire la caldaia. L’impianto, però, ha manifestato una estesa perdita di monossido, che si è sprigionato negli ambienti dell’abitazione invece di finire all’aperto attraverso le apposite condotte. Le condizioni dell’uomo sono apparse piuttosto serie, tanto che dopo l’intervento del personale dell’automedica di Guastalla si è deciso di trasportare il cinquantenne, in urgenza, all’ospedale di Fidenza, per essere sottoposto alla terapia ossigenante in camera iperbarica. Sul posto, a Reggiolo, è stata mobilitata pure una ambulanza della Croce rossa di Fabbrico, che ha trasportato la moglie e i tre figli minorenni allo stesso ospedale fidentino, ma in condizioni rassicuranti. Dopo il trattamento l’intera famiglia è stata dimessa.

Antonio Lecci