Si rompe una condotta, senz’acqua un centinaio di famiglie

Intorno alle 16,30 si è registrata una rottura ad una tubazione acquedottistica in via Anna Frank, all’altezza del civico 19. Ne ha dato notizia, in una nota, Arca. Le squadre di Iren Acqua Reggio si sono recate immediatamente sul posto e i lavori sono proseguiti per ore, anche per consentire l’accesso alle auto dei residenti delle vie Vincenzi, Frank ed Ognibene.

A seguito della rottura della tubazione un centinaio di famiglie è romasto senz’acqua. Arca ha comunicato d’aver predisposto la messa a disposizione degli utenti interessati di sacchetti d’acqua.