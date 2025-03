Si rompono le acque in ascensore, mamma partorisce in ambulanza

Molto spesso gli operatori del soccorso devono trovarsi di fronte a situazioni critiche, che arrivano anche a gravità assolute. Ma ci sono anche momenti di profonda gioia, rappresentati per esempio da un lieto evento come la nascita di un bimbo. In quel caso, chi opera nel soccorso si ritrova inevitabilmente coinvolto in quello straordinario attimo dell’avvento di una nuova vita, con una emozione che si vorrebbe gridare al mondo.

E’ quello che è capitato l’altra sera all’equipaggio in turno alla Croce Rossa di Novellara. Ambulanza e automedica sono stati chiamati per una gravidanza che sembrava essere ormai alla fase conclusiva. In effetti, arrivati all’abitazione, in centro a Novellara, mentre la donna – di 26 anni, al suo secondo figlio – stava scendendo in ascensore verso l’ambulanza, si è avuta la sensazione che si fossero "rotte le acque".

La donna è stata adagiata sulla barella, ma poco dopo la partenza verso il Santa Maria Nuova di Reggio, il nascituro non ha voluto attendere la fine del viaggio. Ed è venuto alla luce in un baleno, praticamente alle porte di Novellara. Con la presenza di medico e infermiere, il viaggio è stato completato in sicurezza. A quanto risulta, madre e neonato stanno bene, al termine di un parto assolutamente naturale. E all’equipaggio Cri resta la gioia per aver fatto da testimoni diretti di un evento legato alla straordinarietà della vita.

a.le.