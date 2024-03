"Si sapeva che il pioppo era fragile. Ma il Comune non ha fatto niente"

E’ stato fatto quanto indicato per prevenire il cedimento del grosso pioppo, avvenuto lo scorso autunno, in centro a Casoni di Luzzara? Sulla vicenda non mancano i dubbi dei consiglieri di opposizione. Gli stessi, mesi prima del cedimento della grossa pianta con relativi danni a una abitazione, avevano chiesto informazioni su quell’albero. Ma ben poco sarebbe stato fatto per prevenire problemi. Secondo il Comune erano state escluse situazioni di criticità. "Eppure – dicono i consiglieri di opposizione, attraverso Renata Bertazzoni – gli esperti avevano sottolineato ramificazioni vigorose ma anche potenzialmente deboli, connesse con le strutture primarie della pianta, e quindi soggette al possibile rischio di schianto, oltre a porzioni legnose disseccate all’interno della chioma, fino a un accrescimento poco equilibrato e privo della naturale gerarchizzazione delle strutture legnose che determina un andamento divergente delle ramificazioni più esterne. Si consigliava una potatura che però non c’era stata". Secondo il Comune, invece, era stata segnalata la necessità di "monitorare" le condizioni dell’albero, "ma senza indicazioni su eventuali abbattimenti". Antonio Lecci