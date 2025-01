Si scalda con la carbonella. Coppia rischia di morire

Si è rischiato la tragedia, ieri notte in un appartamento in centro a Novellara, dove una pentola riempita di carbonella, accesa come un braciere per riscaldare gli ambienti, ha sprigionato una discreta dose di monossido di carbonio, invadendo le stanze in cui si trovava una coppia di cittadini di origine cinese, in via Matteotti.

L’allarme è scattato poco prima delle cinque, grazie al fatto che l’uomo, di 56 anni, si è alzato per prepararsi ad uscire, per recarsi al lavoro. Se fosse rimasto a dormire avrebbe rischiato di restare preda in modo irreparabile del venefico gas, insieme alla moglie, di 57 anni, che era con lui nell’abitazione. Quando l’uomo ha avvertito un forte mal di testa con malessere diffuso si è avuto il sospetto dell’intossicazione. Sono arrivati sul posto i volontari della Cri insieme al personale della vicina sede di automedica. E’ scattato il soccorso anche per la moglie, pure lei intossicata dal monossido. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla per effettuare alcuni accertamenti tecnici, eseguiti insieme ai carabinieri della locale caserma, anche per verificare l’abitabilità dell’alloggio. La coppia è stata portata al pronto soccorso di Guastalla e poi alla camera iperbarica di Fidenza. Entrambi non sono in pericolo di vita.

Antonio Lecci