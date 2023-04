Si schianta con un autofurgone contro le vetture parcheggiate

Filotto di auto venerdì sera davanti al Bar La Croce: il conducente di un autofurgone che viaggiava in direzione nord, poco dopo l’uscita della galleria Croce, in una semicurva, ha tirato diritto ed è finito in velocità contro le auto parcheggiate davanti al locale. Per fortuna nessun cliente si trovava fuori in quel momento. Tanti danni per le quattro, cinque vetture centrate dal furgone e sbattute una contro l’altra (foto). Sono intervenuti i carabinieri che hanno rilevato i dati del conducente del furgone. Si attende anche l’esito degli esami tossicologici a cui è stato sottoposto il conducente dell’autofiurgone.

s.b.