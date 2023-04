Si schianta contro due camion Auto nel fosso, ferita una donna

Una donna è rimasta seriamente ferita, nel primo pomeriggio di ieri, in un incidente accaduto in via Moglia, a Villanova di Reggiolo, non distante dal casello dell’Autobrennero, in paese. Per cause al vaglio della polizia locale della Bassa Reggiana, si è verificato uno scontro che ha coinvolto una Alfa Mito, un camion per il trasporto di rifiuti e un autocarro in uso a una impresa modenese.

Ad avere la peggio una donna di 51 anni, E.C., residente a Guastalla, che era alla guida di una Alfa Mito. La vettura avrebbe invaso la corsia opposta, andando a urtare una delle ruote di un mezzo pesante che stava trasportato rifiuti verso un impianto a Fossoli di Carpi. Il giovane conducente del camion, di 25 anni, è stato il primo ad accorrere all’auto della donna, finita nel fossato laterale.

La vettura, dopo l’urto con il camion, è finita contro un autocarro Iveco di una impresa modenese, condotto da un uomo di 41 anni. Entrambi i conducenti non risultano aver riportato conseguenze fisiche. Per la donna, invece, si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza della Croce rossa locale e dell’autoinfermieristica di Guastalla E’ stata accompagnata in ospedale, ma non risulta in pericolo di vita. I vigili del fuoco della Bassa hanno messo i veicoli in sicurezza. Evidenti i disagi al traffico per la chiusura della strada.