Si schianta contro il guardrail. Giovane salvato dai pompieri

Spaventoso incidente ieri pomeriggio in tangenziale a Reggio. Un giovane si è schiantato a bordo della sua Seat Ibiza rossa che si è letteralmente accartocciata contro il guardrail dell’uscita 2 per Correggio, in direzione Modena. Il 38enne, residente a Reggio (unica persona nell’auto) è stato estratto fortunatamente vivo dall’abitacolo, salvato tempestivamente dai vigili del fuoco e trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Maria Nuova in condizioni di media gravità. Sul posto anche la polizia stradale di Reggio che ha curato i rilievi.