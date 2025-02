Si schianta contro un albero. Trauma cranico per un 79enne

Ha sbandato in auto, una Alfa Giulietta, andandosi a schiantare contro un palo. E’ accaduto l’altra mattina a Poviglio, in via Righi. E’ rimasto ferito un pensionato di 79 anni, F.M., abitante in paese, che nello scontro ha riportato un vistoso trauma cranico con un’evidente ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Croce azzurra locale per prestare i primi soccorsi. Una volta medicato, il pensionato è stato trasportato al Santa Maria Nuova di Reggio per essere sottoposto a una visita specialistica, in particolare per valutare l’entità del trauma cranico, che aveva provocato uno stato di choc. Secondo i primi accertamenti tecnici, eseguiti da una pattuglia del nucleo infortunistica della polizia locale, nell’incidente non dovrebbero essere rimasti coinvolti altri veicoli. Il pensionato ha riportato traumi vari ma non risulta in pericolo di vita.