Si schianta contro un palo, è grave

Soccorsi mobilitati, ieri a Castelnovo Sotto, per un incidente accaduto poco dopo le 16 in via Case Melli, appena fuori il centro del paese. Per cause al vaglio della polizia locale dell’Unione Terra di Mezzo, un’auto Fiat Bravo ha sbandato, andando a schiantarsi contro un palo della luce, per poi finire la sua corsa contro un manufatto in cemento, al lato della carreggiata. Sul posto i soccorsi con l’ambulanza e personale sanitario per garantire le prime cure e il successivo trasporto del ferito – un cittadino di origine straniera di 45 anni, residente in zona – al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, in condizioni ritenute serie. Non si esclude un malore improvviso alla base della sbandata. Sul posto i vigili del fuoco di Sant’Ilario per mettere in sicurezza la vettura e il palo colpito dall’auto.