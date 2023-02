Si schianta fuori strada in auto Grave un 59enne di Scandiano

Soccorsi mobilitati ieri pomeriggio alle 14 sulla strada provinciale 7 a Viano per un automobilista rimasto gravemente ferito in un incidente (foto). Una Toyota, guidata da un uomo di 59 anni di Scandiano, stava procedendo sull’arteria con direzione verso la montagna. Il 59enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto dopo aver affrontato una curva. La Toyota è poi finita fuori strada ribaltandosi, dopo alcuni metri, in un campo.

E’ stato lanciato l’allarme al 118 che ha urgentemente inviato sul posto un’ambulanza, l’automedica ed è stato attivato l’elisoccorso. Il 59enne era incastrato nella macchina ed è stato estratto dai vigili del fuoco di Reggio. L’uomo, dopo le prime cure, è stato in seguito portato in codice rosso con l’elicottero all’ospedale Maggiore per essere sottoposto agli accertamenti e alle terapie del caso. Le sue condizioni di salute sono state giudicate gravi dai sanitari.

Sul posto, oltre agli operatori del 118, è anche arrivata la polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia per compiere i rilievi del sinistro avvenuto tra Viano centro e la località Vernara. Sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I pompieri si sono anche occupati della messa in sicurezza dell’auto.

