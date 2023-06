Si schianta in auto all’alba contro il guard rail

Soccorsi impegnati nella notte per un incidente stradale accaduto ieri mattina all’alba, poco prima delle 5, che ha coinvolto un’autovettura finita contro il guard rail dopo una sbandata all’altezza di una rotatoria, tra San Giacomo e San Rocco di Guastalla. Inizialmente le condizioni del conducente – un uomo di origine africana di 43 anni, residente a Buscate, nel milanese – sembravano essere piuttosto critiche, visto che appariva sotto choc, ancora bloccato nell’abitacolo.

La segnalazione di alcuni automobilisti di passaggio ha mobilitato la centrale operativa del 118, facendo intervenire sul posto l’ambulanza della Croce rossa locale, il personale dell’automedica, ma anche i vigili del fuoco del distaccamento della Basa per mettere la vettura in sicurezza. Si tratta di una Mercedes A160, finita con violenza contro il guard rail, per poi fermarsi al centro della carreggiata.

Il ferito, sottoposto alle prime cure, è stato poi caricato in ambulanza e portato in ospedale a Guastalla con traumi giudicati di media gravità. Sul posto la polizia stradale per eseguire i rilievi di legge, mentre una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile si è occupata di deviare il traffico su parte della rotatoria, fino al completo recupero della vettura.