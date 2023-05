Si schianta in moto contro un’auto a Correggio: paura per un centauro Sbanda da solo a Sorbolo e finisce all’ospedale con varie ferite

Sono stati diversi gli incidenti che si sono verificati ieri sulle strade della Bassa.

A Correggio, all’incrocio tra via della Libertà e via San Martino, ieri mattina si è verificato uno scontro che ha coinvolto una moto Malaguti e un’autovettura Fiat Grande Punto. Per fortuna l’impatto non ha provocato conseguenze di rilievo, in particolare per il centauro, un uomo di 44 anni, residente a Campagnola. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi tecnici sulla dinamica dell’incidente.

Verso le 13,30 altro incidente, stavolta a Sorbolo Levante di Brescello, sulla strada che collega a Poviglio. Per cause al vaglio della polizia locale un’autovettura ha sbandato, finendo fuori strada.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce azzurra di Poviglio e il personale dell’autoinfermieristica di Guastalla. Dopo le prime cure l’automobilista è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma con trami giudicati di media gravità. Non risulta in pericolo di vita.