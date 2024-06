Si schiantano con l’auto sul guardrail in tangenziale

Spaventoso incidente nella notte tra domenica e lunedì in tangenziale. In prossimità dell’uscita 4, in direzione Parma, un’auto si è schiantata contro il guardrail (foto), intorno all’1,30. A bordo c’erano due persone che sono state estratte – dai vigili del fuoco e dal personale medico-sanitario – dalle lamiere tra le quali erano rimasti incastrati. Entrambi sono stati portati d’urgenza al Santa Maria. Stando ai primi accertamenti, entrambi non risulterebbero in pericolo di vita.

Ancora gravi invece fratello e sorella, di 8 e 20 anni, coinvolti nell’incidente di domenica a Cella. Il più piccolo è stabile in prognosi riservata in un reparto di degenza a Parma, mentre la ragazza è a Reggio. Ma non rischierebbero la vita. Dichiarata fuori pericolo invece la bimba di 8 anni che era stata investita da un’auto una settimana fa in viale Umberto I.