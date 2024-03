Si schiantano in auto contro il muretto: 42enne gravissimo

Un 42enne è ricoverato in prognosi riservata dopo essersi schiantato con la sua auto contro un muretto, sabato sera a Novellara. Con lui c’erano altri due passeggeri, le cui condizioni sono lievi. È il bilancio dell’incidente avvenuto intorno alle 20,30, in via Arginone a San Giovanni della Fossa, dove la Kia Sportage condotta dall’uomo – che improvvisamente ha perso il controllo del volante per cause ancora in via di accertamento – è finita contro un ponticello-rampa d’accesso ad un terreno agricolo. Completamente distrutta (foto). Subito è scattato l’allarme al 118 che ha inviato sul posto un’automedica e due ambulanze della croce rossa di Novellara e Bagnolo. Una volta giunti sul luogo, il personale sanitario ha prestato i primi soccorsi. Le condizioni del conducente – un 42enne residente a Correggio – sono apparse le più gravi viste le lesioni riportate ed è stato immediatamente portato all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio dove si trova tuttora ricoverato nel reparto di rianimazione. Al lato passeggero era seduto un 43enne di Novellara che si è fatto male ad una gamba, mentre dietro c’era una 40enne di Gualtieri, ferita lievemente ad una mano; entrambi sono stati portati all’ospedale di Guastalla. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Campagnola che stanno cercando di ricostruire la dinamica. Dai primi accertamenti, l’uscita di strada è stata cauata dalla velocità con la quale è stata affrontata una semi-curva e del manto stradale bagnato dalla pioggia.