Si scontra con un camion, centauro ferito

Un uomo di 69 anni, residente a Rio Saliceto, è rimasto seriamente ferito in un incidente accaduto l’altra mattina in via Guastalla, la strada provinciale che immette al centro abitato di Carpi. Proprio nel territorio modenese si è verificato lo scontro tra la moto del centauro reggiano e un camion. Ad avere la peggio è stato il 69enne riese, trasportato in elicottero al Maggiore di Bologna. Da una prima ricostruzione sembra che il motociclista si stesse dirigendo verso Carpi quando, forse distratto dalla colonna di traffico davanti a lui, ha frenato improvvisamente, scontrandosi con lo spigolo anteriore sinistro di un camion che veniva dalla direzione opposta. Con il personale di soccorso, è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi di legge. Sempre giovedì un uomo di 46 anni, di Rio Saliceto, è stato portato al Santa Maria Nuova di Reggio dopo essere caduto accidentalmente da una scala, da circa tre metri, mentre era impegnato nella potatura di un albero nei pressi dell’abitazione, in via Fossatelli. Ai primi soccorritori è apparso in condizioni piuttosto serie, ma non in pericolo di vita.